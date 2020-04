25 Aprile, sulle note di Bella Ciao un aiuto a Croce Rossa e Caritas

#stateacasa: va bene, ma con il 25 Aprile e la ricorrenza della Liberazione dal regime nazi-fascista, come si fa? Salta tutto, festeggiamenti annullati? Niente affatto. Il 25 Aprile si festeggerà, puntando a coinvolgere gli italiani in una grande raccolta fondi solidale e con la creazione di una piazza virtuale nella quale incontrarsi.

A lanciare l’iniziativa, battezzata “25 aprile 2020 #iorestolibero” (https://www.25aprile2020.it/), oltre 1400 personaggi: giornalisti come Scalfari e Travaglio, scrittori, tra cui Baricco e Maraini, musicisti come Vasco, Jovanotti, Ligabue, Ferro, Orietta Berti, registi come Salvatores, tanti chef fra cui Cracco e Canavacciuolo e star televisive come Scotti, Greggio e Hunziker; senza dimenticare sacerdoti e rappresentanti del mondo dell’editoria, del sindacato e dell’economia.

Un insieme eterogeneo di persone che hanno voluto ribadire la necessità di ricordare l’anniversario della Liberazione, anche e soprattutto in un momento particolare come questo, in cui siamo tutti costretti a stare a casa per il proprio e l’altrui bene.

“Quest’anno, nel settantacinquesimo anniversario della Liberazione, abbiamo bisogno più che mai di celebrare la nostra libertà. In un momento in cui siamo costretti all’isolamento per combattere un nemico invisibile, in cui la distanza sociale ci rende un po’ più soli, possiamo e dobbiamo stringerci e sostenerci. Vogliamo riconoscerci gli uni negli altri, tornare a guardare al futuro con speranza e coraggio, e soprattutto ricordarci che una volta passata questa tempesta saremo chiamati a ricostruire un mondo più giusto, più equo, più sostenibile. (…) Mai come in questa occasione ci è chiaro che occorre porre fine a tutte le guerre fratricide per unirci tutti nell’unica lotta contro i tre nemici comuni: il virus, il riscaldamento del pianeta e le disuguaglianze socio-economiche”.

Lo sguardo degli organizzatori si muove quindi dalla storia italiana di Liberazione dal regime nazi-fascista allo stallo attuale, senza dimenticare di puntare al domani e alla difesa di quei valori che dovrebbero diventare un baluardo del prossimo futuro: pace, rispetto per l’ambiente, lotta alle ingiustizie.

Valori forti, dunque, resi tali anche da un’azione parallela di solidarietà che punta a coinvolgere gli italiani in una grande raccolta fondi per Croce Rossa e Caritas italiana.

Si è tutti invitati a fare dunque una donazione sulla piattaforma GoFoundMe: i soldi raccolti andranno a contribuire alla catena solidale delle realtà del volontariato, che si occupano di aiutare chi non ha un tetto o un pasto garantito.

I valori per cui tanti italiani sono morti combattendo, in difesa della democrazia e del diritto di essere liberi anche di dissentire dal potere dominante, mostrano di essere attuali in un momento in cui il fine ultimo è garantire il bene comune.

Pronta anche quest’anno a celebrare il 25 Aprile, l’Anpi, che aderisce a “Io resto libero” e invita a “far sentire, in musica, dai balconi, dalle finestre, la forza della Liberazione, della Costituzione, dell’unità” trasmettendo in ogni casa, alle 15, la canzone “Bella Ciao”. L’associazione nazionale partigiani d’Italia esprime la necessità di ricordare questo 75esimo anniversario, nonostante “la situazione sia condizionata dall’emergenza coronavirus. Non possiamo fare assembramenti, non possiamo andare in piazza. Se però non c’è fisicamente la nostra presenza collettiva, ci sono ugualmente i nostri cuori partigiani e antifascisti (…) Un insegnamento che ci viene dalla lotta partigiana, e che più che mai vale in questo straordinario 25 aprile, è che libertà e giustizia sociale camminano insieme. E’ fondamentale oggi che riconosciamo la grande importanza del servizio sanitario nazionale pubblico. E’ un bene prezioso che va salvaguardato e potenziato. Perciò tante sezioni Anpi stanno donando al servizio sanitario”.

L’appuntamento con la diretta di “25 aprile 2020 #iorestolibero”, è alle 11 del 25 aprile sul sito 25aprile2020.it e alle 14.30 sul sito del quotidiano Repubblica.it.