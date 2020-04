40 anni fa ci lasciava Gianni Rodari

Maestro, giornalista, ma soprattutto autore di tante e amatissime storie per bambini capaci di raggiungere i cuori di ogni età. Gianni Rodari ci lasciava esattamente 40 anni fa, il 14 aprile 1980, a causa di una complicanza insorta dopo un’operazione in una clinica di Roma.

Nato a Omegna nel 1920, Gianni Rodari si trasferì sulle sponde del Lago di Varese (a Gavirate per la precisione) dove trascorse la giovinezza. È però il piccolo comune di Ranco che conserva ancora il suo ricordo più affettuoso: quello dei piccoli studenti della scuola elementare di allora, dove Rodari insegnò tra il 1940 e il 1941..

Gianni Rodari continua ancora oggi a far volare con la fantasia lettori piccoli e grandi, attraverso le sue storie, i suoi personaggi pieni di vita e curiosità, e il suo stile, che rivoluzionò completamente la narrativa per ragazzi del Secondo dopoguerra.

Un talento, quello di Rodari, che venne apprezzato molto anche all’estero. Rodari è infatti tra gli autori italiani più tradotti in lingua straniera, di fianco a Dante, Umberto Eco, Moravia e Calvino. I suoi racconti portarono Rodari a diventare l’unico autore italiano a ricevere il Premio Hans Christian Andersen, noto anche come il “piccolo Premio Nobel” della letteratura per l’infanzia.