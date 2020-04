Ad Arsago Seprio i casi salgono a 14. A breve la consegna di 1400 mascherine

La buona notizia è che, finora, Arsago Seprio non ha registrato alcun decesso per coronavirus. Si tratta ovviamente di un dato che può cambiare in qualsiasi momento, ma che lascia ben sperare. Il sindaco Fabio Montagnoli ha comunicato che mercoledì 15 aprile ci sono stati due nuovi contagi, facendo salire il numero a 14 totali. «In totale – ha comunicato il sindaco – dall’inizio della pandemia Covid-19, abbiamo in totale 14 casi positivi, di cui 7 presso la propria abitazione, 4 ricoverati e 3 guariti». Numeri tutto sommato contenuti, per un comune considerato a rischio per la sua vicinanza all’aeroporto di Malpensa.

«La Protezione Civile – ha dichiarato Montagnoli – mi ha comunicato questa sera la consegna di circa 1.400 mascherine per la nostra comunità, per il personale e i volontari in servizio. Prossimamente ne predisporremo la consegna ai cittadini».

Il comune intanto sta organizzando la riapertura della piattaforma ecologica solo per il verde, che avverrà soltanto su prenotazione.