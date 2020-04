Il comune predispone la raccolta del verde: ecco le informazioni

L’amministrazione comunale di Arsago Seprio ha attivato, nel solo periodo di chiusura del centro di raccolta, un servizio temporaneo di raccolta del verde su chiamata, da utilizzarsi solo in caso di necessità e con una serie di indicazioni.

Il servizio verrà svolto previa prenotazione con chiamata al numero verde 800 128064; verrà svolto solo per un numero di chiamate proporzionale agli utenti e in un giorno della settimana che verrà comunicato dal numero verde.

La raccolta riguarda esclusivamente l’erba da sfalcio prati. Non vale dunque per le potature o per la raccolta foglie poiché queste tipologie possono essere accatastate e conferite al centro di raccolta alla sua riapertura.

Una volta effettuata la prenotazione l’utente – la sera precedente il servizio – dovrà esporre l’erba in sacchi di plastica trasparenti (oppure in quelli gialli della plastica). Il servizio verrà effettuato per minimo due sacchi in plastica e massimo 5. Il Comune precisa che piccole quantità di verde, foglie secche oppure fiori possono essere conferite con la raccolta dell’umido, inserite nel contenitore dell’umido, adeguatamente chiusi in un sacchetto compostabile in mater-bi.