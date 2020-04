Alla casa di riposo Longhi-Pianezza nessun contagio

La Fondazione Onlus Longhi e Pianezza è “Covid Free”. La Rsa per anziani non registra persone positive al Coronavirus e chiede che vengon fatti i tamponi. Al suo interno sono presenti 63 ospiti e «la struttura ha adottato fin dall’inizio dell’emergenza tutti i protocolli richiesti», spiega il sindaco Danilo De Rocchi in costante contatto con la residenza per anziani.

La direzione è affidata alla Dottoressa Patrizia Salvemini e il primo cittadino spiega: «Ho ricevuto una relazione con tutte le procedure adottate all’interno della struttura fin dalla fine di febbraio. Disposizioni di protezione personale per il personale che lavora all’interno della struttura, sospensione delle visite dall’esterno e tutto ciò che era necessario fare. Ora chiedono che vengono fatti i tamponi a tutti gli ospiti della casa di riposo, la richiesta è già stata inoltrata ad Ats».