Bticino, per gli impiegati indiretti stop fino al 17 aprile

Per gli impiegati della Bticino non collegati direttamente alla produzione delle sedi di Varese, Tradate, Alessandria, Corsico, Erba, Azzano San Paolo, Brescia, Muscoline, Reggio Emilia e Teramo, viene prolungata la sospensione dell’attività sino al 17 aprile compreso. L’accordo è stato raggiunto tra i vertici della gruppo francese e i sindacati dei metalmeccanici.

Per poter svolgere una serie di attività indispensabili alla continuità aziendale, una parte minima degli impiegati indiretti potrebbe comunque essere comandata in servizio attraverso l’applicazione della modalità del lavoro agile (smart working). I dipendenti interessati riceveranno una comunicazione individuale in tempo utile.

La sospensione continuerà ad essere coperta con gli istituti di legge (cassa integrazione ordinaria, ferie, permessi …) secondo quanto stabilito nell’accordo del 31 marzo scorso. Per il personale della forza vendita e delle regioni commerciali continuerà a valere sino al 17 aprile con sospensione parziale, in coordinamento con la gerarchia e sulla base delle esigenze di presidio del mercato. Le giornate di sospensione saranno gestite con la copertura di cassa integrazione, ferie e permessi.

Per gli operai e gli impiegati legati alle attività produttive, saranno discussi e definiti appositi accordi con la rsu locale nei vari stabilimenti, Torre del Greco incluso. Ricordiamo che l’accordo del 2 aprile prevedeva la chiusura collettiva fino al 10 aprile.