Cantiere al lavoro, sanzionati sei operai

Cantiere al lavoro a Gallarate, in violazione delle norme del Dpcm che ha sospeso l’attività. La segnalazione di alcuni cittadini ha fatto intervenire la Polizia Locale in via Fanti, zona via Palestro-San Rocco.

Gli agenti del comando di via Ferraris hanno trovato sei operai al lavoro e a questo punto hanno anche richiesto l’intervento dei Carabinieri del Nucleo presso l’Ispettorato del Lavoro, per vagliare la posizione lavorativa dei sei.

Gli operai sono stati sanzionati – per 500 euro a testa – per il mancato rispetto del Dpcm, mentre la loro posizione dal punto di vista della regolarità delle posizioni lavorative procederà in una seconda fase, per accertare se vi siano situazioni irregolari.

Ulteriori approfondimenti saranno svolti sulla regolarità del cantiere in atto in termini di permessi edilizi, ad opera dei tecnici comunali intervenuti anch’essi sul posto.