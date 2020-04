Carlo Cottarelli “ospite” del Comando di Reazione Rapida della Nato

Nell’ambito dell’ampio programma di video conferenze organizzato per mantenere alto il livello addestrativo ed accrescere lo sviluppo professionale del proprio personale, il Comando di Reazione Rapida della NATO in Italia (NRDC-ITA) ha ospitato una e-lecture sul tema “The Global Macroeconomic impacts of COVID-19” GUARDA IL VIDEO.

Nel corso dell’evento sono state considerate le ripercussioni che l’attuale pandemia avrà sul sistema economico mondiale, analizzando i possibili stravolgimenti geostrategici, con particolare riferimento agli effetti in ambito europeo.

Relatore d’eccezione è stato il Professor Carlo Cottarelli, economista italiano, attuale Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano. Già Direttore degli Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale, a Washington, il Professor Cottarelli ha ricoperto numerosi incarichi di livello come capo della delegazione del Fondo Monetario Internazionale in paesi come Ungheria, Turchia, Regno Unito e quindi Italia.

Il Professor Cottarelli, delineando un ipotetico scenario economico globale ex post, ha illustrato i possibili risvolti che potrebbero interessare l’Europa, anche in considerazione del fatto che prima del Coronavirus l’economia continentale nel suo complesso stava registrando un rallentamento e che gli effetti dell’epidemia graveranno su tutti gli stati.

La delicatezza dell’argomento trova la sua giusta collocazione in un ambito, quello di un Comando di Reazione Rapida dell’Alleanza Atlantica, preposto a pianificare e condurre operazioni militari, e che pertanto necessita di un costante aggiornamento informativo al fine di poter sviluppare in maniera efficace i relativi processi decisionali.

All’interessante esposizione erano collegati in videoconferenza, oltre che un elevato numero di Ufficiali e Sottufficiali, appartenenti alle 18 nazioni contributrici del Comando NATO di Milano, anche diversi comandanti delle altre unità multinazionali, nonché stimati rappresentanti del mondo accademico che hanno potuto trarre interessanti spunti di riflessione dal significativo momento culturale.

In un momento storico così delicato, NRDC-ITA, limitando le attività non necessarie e conformandosi alle prescrizioni previste per fronteggiare la pandemia del COVID-19, intende confermare la volontà di mantenere alta la propria prontezza operativa per farsi trovare sempre pronta a garantire il proprio supporto all’Alleanza per il contrasto alle crisi e la promozione della stabilità globale.

Sin dall’inizio dell’emergenza COVID-19, unità logistiche alle dipendenze di Comando di Reazione Rapida della NATO in Italia (NRDC-ITA) hanno fornito un costante supporto alla protezione civile e alle autorità locali per fronteggiare l’epidemia.