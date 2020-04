Il carrello solidale in tutti i negozi Tigros

Una serie di iniziative per aiutare i cittadini e le realtà di volontariato attive nel fronteggiare l’emergenza del Coronavirus. Tigros, da sempre radicata sul territorio e attenta alle comunità, non ha perso tempo e ha messo a disposizione una serie di servizi per aiutare gli anziani e le persone più fragili, le famiglie in difficoltà economica, ma anche comuni e associazioni attive nelle varie zone.

Da diverse settimane infatti, ha attivato un servizio telefonico dedicato e a disposizione di Comuni, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana in modo che possano ordinare la spesa che viene consegnata a domicilio dai volontari.

Per quanto riguarda il decreto relativo ai buoni spesa varato dalla Presidenza dei Ministri invece, Tigros sta riconoscendo ad ogni comune il 15% di sconto come impegno concreto nel sostenere il più possibile le famiglie in situazioni di emergenza.

Da martedì 7 aprile, in tutti i punti vendita, i clienti troveranno il carrello della “Spesa solidale” per donare prodotti di prima necessità e a lunga conservazione a favore di chi ne ha più bisogno. Ogni supermercato supporta l’associazione di volontariato attiva nel comune di riferimento come le Caritas, la Croce Rossa locali, La Casa della Città Solidale, le parrocchie e altre. L’idea è nata dal contributo dei fan della pagina Facebook dell’azienda.