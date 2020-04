Castiglione Olona sorride, in questo momento difficile è nata una bimba

La nascita di un bambino è sempre una bella notizia, ancora di più in un momento in cui la nostra quotidianità è caratterizzata da informazioni non sempre incoraggianti e preoccupazione verso ciò che accade a causa dell’allarme Coronavirus.

Per questa ragione nel video ai cittadini di venerdì, il sindaco di Castiglione Olona, Giancarlo Frigeri, ha annunciato, con ancor più piacere, la nascita di una bambina: «È la prima volta, in tutto questo periodo, in cui è suonato il campanello del Comune per una bella notizia: questa mattina è nata una bambina. Auguriamo a lei, nata in un momento così nero, una vita al contrario fortunata e ricca di grandissimi successi. Tanti complimenti ai genitori da parte di tutti noi».

Un sorriso spontaneo che dà speranza a tutta la comunità castiglionese. Frigeri ha poi riferito ai cittadini come nell’ultima settimana non siano stati registrati nuovi casi in paese, ringraziando la popolazione per la serietà dimostrata nell’osservanza delle disposizioni ministeriali. Il Primo cittadino ha poi voluto elogiare l’importante lavoro svolto dai medici, dagli operatori sanitari e dai cittadini che hanno dato la propria disponibilità a svolgere alcuni lavori in paese, ad esempio la sanificazione dei mezzi pubblici.

Frigeri si è poi soffermato a parlare del lavoro svolto dai volontari della Protezione civile, che garantiscono servizi essenziali alle fasce più deboli della popolazione. «So che tanti cittadini hanno compiuto il gesto di voler omaggiare l’associazione con delle offerte, che i volontari non possono però accettare. Per questa ragione abbiamo diffuso l’iban bancario al quale poter indirizzare i contributi per la nostra Protezione civile». Per maggiori info clicca qui.