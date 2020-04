Chiuso per verifiche il cavalcavia su viale Europa

È stato chiuso, per verifiche tecniche sulla struttura, il cavalcavia di viale Europa.

“Nei prossimi giorni verranno eseguiti controlli approfonditi da parte dei tecnici comunali”, spiega il comune in una nota. Restano aperte due rampe: quella di salita che, per chi proviene dalla zona dell’ex Malerba, consente da viale Europa l’accesso al centro cittadino e quella di discesa che, per chi arriva dal centro, consente l’ingresso in viale Europa in direzione Casbeno.

Il ponte è periodicamente soggetto a verifiche sulla sua stabilità e questa volta dopo una prima indagine i tecnici di Palazzo Estense hanno deciso di procedere con un’indagine più approfondita che ne richiederà la chiusa parziale.