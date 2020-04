Il Circolo della Bontà Onlus dona un ecografo all’Ospedale

La Fondazione Circolo della Bontà Onlus ha donato un ecografo ai medici dell’Ospedale di Varese.

La consegna dell’ecografo ai medici si è svolta accanto al pianoforte più famoso del mondo ai tempi del Covid: decine di tv italiane e straniere di social hanno trasmesso il dottore che suonava i Queen in una pausa di lavoro all’ospedale di Circolo di Varese. Tutto poteva immaginare il casuale, ma bravo pianista Christian Mongiardi, tranne di gareggiare nell’immaginario collettivo con Freddie Mercury.

L’ecografo è stato donato dall’associazione Varese con Te attraverso la raccolta #prenditicuradichiticura della Fondazione Circolo della Bontà ed è già in uso in uno dei reparti in cui si combatte la pandemia con risultati soddisfacenti (parole del professor Francesco Dentali): il numero dei suoi pazienti ricoverati è dimezzato rispetto al picco di tre settimane fa.

“Abbiamo risposto a una richiesta mirata sollecitati dal dottor Guido Bonoldi, uno dei camici bianchi tornati in servizio al Circolo, e ci ha fatto piacere agire in sinergia con il Circolo della Bontà che è stato una sorta di playmaker nella grande mobilitazione solidale sul nostro territorio”, dice Michele Graglia, presidente di Varese con Te.

Il pianoforte posizionato nella hall dell’ospedale di Varese è diventato una sorta di simbolo di questa meravigliosa gara d’amore a beneficio di Asst-Sette Laghi: la raccolta della Fondazione, proprietaria dello strumento, in meno di due mesi sta per superare quota 600 mila euro tra donazioni dirette e indirette. Ne è garante l’ex prefetto di Varese Giorgio Zanzi che il cda ha voluto al suo fianco per dare il massimo della trasparenza all’iniziativa. Nella foto, con tanto di mascherina, i protagonisti della consegna.