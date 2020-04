Coinger riapre altri tre centri di raccolta

A partire da domani, venerdì 17 aprile, Coinger apre i centri di raccolta di Castiglione Olona, Oggiona con Santo Stefano e Sumirago. Salgono così a otto le piattaforme aperte al pubblico. L’obiettivo è agevolare gli utenti che devono effettuare la manutenzione di giardini, prati o parchi.

«Il sistema dei centri di raccolta collegati in rete è sempre stato uno dei punti forza dell’organizzazione di Coinger – si legge in un comunicato -. Questa caratteristica si è rilevata molto utile anche nella difficile situazione verificatasi con l’introduzione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.

Per garantire, a tutti i cittadini, il servizio di pubblica utilità erogato da Coinger, fin dalla pubblicazione del DPCM dell’ 8 marzo, la nostra società ha mantenuto aperti i centri di raccolta di Besnate (nella foto), Bodio Lomnago, Brunello, Solbiate Arno, Vedano Olona introducendo restrizioni al conferimento dei rifiuti e modalità di accesso alle strutture allo scopo di evitare assembramenti e permettere il rispetto della distanza minima tra le persone, limitando a 5 il numero di utenti presenti contemporaneamente nel centro di raccolta».

Le strutture di Coinger ricevono le frazioni di rifiuto per le quali non è attivo il servizio di raccolta domiciliare. A partire da domani quindi verranno aperti, per favorire il conferimento dei rifiuti pericolosi e della frazione verde derivata da sfalci e tagli da giardino, anche i centri di raccolta di Castiglione Olona, Oggiona con Santo Stefano e Sumirago.

A tutti i centri di raccolta vengono applicate le medesime disposizioni ovvero saranno chiusi nei giorni di sabato e domenica e gli utenti prima di accedere al centro di raccolta dovranno separare anticipatamente il materiale da conferire per ridurre il tempo di permanenza nelle strutture. Sarà inoltre compito dell’utente comprovare eventualmente alle forze dell’ordine la necessità di spostamento per recarsi al centro di raccolta.