Colorare la Pasqua: timbrini, personaggi e uova con materiale di riciclo

Per tradizione i bambini passano la Pasqua in famiglia. Questa volta le riunioni con zii, nonni e cuginetti non sono permesse ma i piccoli di casa potranno divertirsi comunque giocando con mamma, papà e fratellini, sperimentando tante idee creative per colorare la Pasqua grazie a idee semplici da realizzare con materiali di recupero e un pizzico di fantasia.

LA CACCIA ALLE UOVA

Che si disponga di un giardino oppure no, la caccia alle uova di Pasqua è un gioco tradizionale che mamma e papà possono preparare ai loro bambini anche in casa.

Conviene preparare dapprima il percorso e poi i bigliettini, da nascondere sabato sera, dopo che i piccoli sono andati a dormire.

L’armadio di mamma e papà, il forno, la pentola per il minestrone le borse del calcio o della piscina dimenticate da settimane sono ottimi nascondigli per le grandi uova di cioccolato, mentre piccoli dolci e sorpresine possono stare anche nei cassetti dei calzini, nei sottovasi o nel rotolo di carta igienica. C’è solo da sbizzarrirsi.

UOVA DA DECORARE

Colorare è un’attività rilassante, farlo sulle uova per i bambini è emozionate, ma i genitori devono essere preparati a farlo con cura, sia che si tratti colorare le uova sode, sia che scelga di svuotare le uova fresche da trasformare in decorazioni da appendere, magari per creare un albero di Pasqua con un ramo secco piantato in un vaso. Possono essere utili, oltre ai colori, anche pennelli, colla nastri, perline e merletti. Qui trovate decine di idee e tutte le istruzioni.

TIMBRINI E CAPPELLINI

Un piatto di carta può diventare un cappellino con le orecchie da coniglio, una patata tagliata invece è un timbro per stampare uova coloratissime, mentre le impronte digitali colorate di giallo e arancione diventano facilmente dei pulcini: scoprite qui come fare.

PERSONAGGI PASQUALI

Coniglietti e pulcini possono nascere da qualunque cosa: posate, bicchieri e bottiglie di plastica, mollette da bucato, fazzoletti, batuffoli e dischetti di cotone. Le decorazioni sono semplici, da inventare con perline bacche e nastrini. Colla e colori faranno il resto: scoprite qui come fare.

DONI E LAVORETTI SOLIDALI

Tra le tante idee proposte per decorare la Pasqua c’è quella dell’associazione Bianca Garavaglia a sostegno della ricerca contro i tumori infantili. Con una piccola donazione si possono regalare ai bambini o nipotini “lontani” ovetti e coniglietti da stampare, ritagliare colorare e montare in famiglia. Leggi qui