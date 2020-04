Coronavirus, anche a Gornate arrivano le mascherine della Lati

Duemila mascherine in arrivo per i gornatesi: dopo la donazione di strumenti di protezione al comune di Vedano Olona, la società Lati Industria Termoplastici pensa anche a Gornate Olona.

Lo comunica il sindaco Paolino Fedre, riconoscente per questo importante gesto: “Ringraziamo la Lati per questo prezioso intervento per il territorio: le mascherine saranno distribuite ai cittadini grazie alla Protezione civile. Vorremmo evitare infatti che le persone si rechino in municipio per ritirarle, pertanto provvederemo noi alla distribuzione, grazie ai volontari che tanto stanno facendo per la nostra comunità e che voglio davvero ringraziare di cuore”.

Quella della Lati non è la sola donazione ricevuta dal comune: la dottoressa Agnese Banfi, medico di base, si è resa disponibile a donare camici medici e altre strumentazioni di protezione, con un gesto che il Primo cittadino ha tenuto ad elogiare.

Per quello che riguarda i contagi non ci sono novità: «Le notizie ufficiali comunicateci dagli organi preposti stabiliscono a cinque il numero dei cittadini risultati positivi al Covid-19 e non ci sono stati, al momento, ulteriori contagi. Spero che le informazioni diffuse inducano la popolazione a rispettare le normative ministeriali, non uscendo di casa, con l’intento di proteggere se stessi e gli altri. Auspico al contempo che non si creino allarmismi in paese e che i cittadini con serenità accettino questo sacrificio per uno scopo più grande».