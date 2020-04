Coronavirus: tre cittadini di Ferno vengono dimessi dall’ospedale

Degli abitanti di Ferno positivi al Coronavirus, tre saranno dimessi dall’ospedale.

A darne notizia è il sindaco, Filippo Gesualdi: «Restano positivi ai test per il Covid-19, ma le loro condizioni sono migliorate e pertanto non è più necessario il ricovero. La guarigione delle tre persone verrà accertata solo nel momento in cui il prossimo tampone risulterà negativo. La quarantena quindi prosegue a casa. Anche in questo caso (pazienti dimessi ma ancora positivi) sono stati attivati tutti i protocolli medici e predisposte le misure sanitarie necessarie».

«La notizia del miglioramento della salute di questi tre concittadini e la loro dimissione dall’ospedale è molto confortante. Sarà ottima quando finalmente tutti e tre avranno sconfitto questo virus insidioso. Voi, e mi riferisco ai nostri tre concittadini dimessi, siete la speranza per tutti coloro che sono ancora ricoverati nelle strutture ospedaliere. Vi giunga il mio più sentito e caloroso sostegno, unito a quello dell’amministrazione tutta. Forza. Ferno è con voi», continua Gesualdi.

I contagiati, per ora, sono sedici, inclusi anche i due fernesi che non ce l’hanno fatta: «I dati giunti dall’Ats, pur confortanti, non devono farci abbassare la guardia. Non è ancora il momento, Vi chiedo di continuare a rispettare scrupolosamente le norme contro la diffusione del virus. Purtroppo i dati di Ferno ci impongono l’obbligo della massima attenzione nei nostri comportamenti. La guerra contro questo nemico invisibile sarà ancora lunga. Ma dobbiamo

resistere».

«Come ho già avuto modo di sottolineare – continua Gesualdi – abbiamo la più alta percentuale di persone positive al virus di tutti i comuni del circondario di Malpensa rispetto alla popolazione residente. Nonostante ciò, ci sono ancora troppe persone che non rispettano le norme e questo incide e potrà incidere sui futuri possibili contagi».