Dalla canzone al progetto sociale: “Dietro lo schermo”

Tutto parte dalla cantautrice Kiara Fontana e dalla sua canzone “Dietro lo schermo“, portatrice di un messaggio d’amore per una famiglia che non si può incontrare. La canzone incontra il registra teatrale Elis Ferracini e la canzone diventa un progetto culturale e sociale, un intreccio di parole, musica ed immagini che creano una narrazione personale e allo stesso tempo universale, come solo l’arte sa fare.

Un racconto fatto di melodia, sorrisi e desideri tipici di questo tempo sospeso di separazione forzata: il bisogno di riaffermare un e di desiderio di incontro e vicinanza.

La canzone come spesso accade nasce da un sentimento, ma in questo caso incontra un’idea, veicolando messaggio più ampio, coinvolge persone distanti eppure vicine e raggiunge il suo obiettivo: rimanere vicini nonostante la distanza. Si tratta di resistere all’isolamento, di ribellarsi al senso di solitudine, dimostrando a noi stessi qualcosa che ci stavamo dimenticando e che un’entità biologica microscopica, che ci costringe lontani, ci porta a riprendere: l’essere umano è un animale di gruppo e trova sempre il modo per aggregarsi.

Un progetto frutto di lavoro a distanza e di una grande collaborazione e voglia di venirsi incontro condivisa a vario titolo da amici e collaboratori della cooperativa Il villaggio in città che hanno dato vita a una vera e propria impresa collettiva. A cominciare da Annachiara (Kiara) Fontana (cantautrice), Elis Ferracini (soggetto e regia), Michele Crosta (supervisor e montaggio) Claudio Silvestrelli (arrangiatore) e cooperativa Il Villaggio In Città ( produzione e comunicazione) e tutti gli amici e le amiche che si sono lasciati coinvolgere nel progetto facendoci pervenire dalle proprie case immagini che raccontano di questi giorni di lockdown.

Qui di seguito i link in cui è possibile ascoltare la canzone “Dietro lo schermo” e visionare il video: Facebook, Youtube, Instagram.