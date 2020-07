Ca’ Burat chiude “I venerdì del villaggio”

La dodicesima edizione della rassegna di animazione in corte “I venerdì del villaggio” si chiude “giocando in casa” venerdì 31 luglio alle ore 20.30 con lo spettacolo di burattini Ca’ Burat con Elis Ferracini e l’AllegraBrigata – Sinetema di Busto Arsizio, promotrice dell’iniziativa assieme alla cooperativa sociale Il villaggio in città che ospita gli eventi della rassegna nel suo cortile, in via Pozzi 3, a Busto Arsizio.

E per concludere la manifestazione, dopo lo spettacolo, spazio al concerto della cantautrice Kiara Fontana.

La partecipazione all’evento è a ingresso e offerta liberi, ma è necessaria la prenotazione scrivendo a venerdi@villaggioincitta.it.

In caso di pioggia l’evento di terrà presso la contigua Sala Verdi, sempre in via Pozzi 3.