“Dammi tre parole” e ti racconterò un gran premio

(d. f.) Gli appassionati di sport dovranno fare a meno, per un po’ di tempo, di assistere alle imprese dei propri beniamini sia dal vivo sia in televisione. Noi siamo tra quelli, ovviamente. E così, per ovviare a questa mancanza, proponiamo l’ascolto di alcuni podcast a tema sportivo che ci sono piaciuti, che ci hanno colpito, che abbiamo “testato” per voi. Ne pubblicheremo uno alla settimana, tra il venerdì e il sabato, così avrete tempo di ascoltare tutte le puntate prima di “attaccare” il successivo. Buon ascolto. E, per suggerimenti, scriveteci a sport@varesenews.it

UN GP IN 3 PAROLE – di Giorgio Terruzzi

Sì, qui in redazione abbiamo un debole per Giorgio Terruzzi, e forse ve ne sarete accorti leggendo questa rubrica che ha già presentato uno dei suoi lavori più recenti, “Il trequartista”. Se in quel caso il giornalista milanese spaziava (e spazia) su più fronti ed era accompagnato da altre voci, nel podcast di cui vi parliamo quest’oggi la sua narrazione torna a essere solitaria e dedicata allo sport che più di tutti lo ha coinvolto, l’automobilismo. La Formula Uno per essere più precisi. (foto in alto di Marco Losi/AG Photo)

Ospite del sito di Red Bull, con cui collabora da tempo, Terruzzi ha preso a raccontare storie della disciplina più famosa dei motori: vicende di uomini e di scuderie, di macchine e di piste, di gare e di tifosi. Nel corso del 2019 lo ha fatto con uno schema ben definito: alla vigilia di ogni weekend di gara ha scelto tre parole per descrivere ogni singolo gran premio (da quelli storici a quelli appena introdotti nel calendario), per un totale di ventuno puntate agili e piacevoli da far scorrere nelle auricolari. Per Montecarlo, ad esempio, Terruzzi ha scelto e spiegato Casinò, casino («Se va bene la parola Casinò, va benissimo la parola “Casino”. Perchè, in effetti, Monaco, nel senso del Gran Premio è un casino colossale») e Jackie, inteso come Stewart.

Il GP d’Italia invece è incasellato in mezzo ai termini Monza, record ed Enzo che ovviamente è Ferrari; ma ce n’è anche per l’Azerbaigian (pugno, Villeneuve e destino) o per Singapore dove si parla di ombre, di Bernie e di duellanti. Insomma, a Terruzzi la fantasia non manca, l’esperienza neppure (ha già terminato i primi 61 giri del suo personalissimo gran premio su questa terra) e la conoscenza dell’argomento neanche, con quarant’anni di carriera alle spalle nei quali ha vissuto da vicino l’evoluzione di una disciplina amata da moltissimi e praticata da pochissimi. Per il 2020, la scelta di Giorgio e di Red Bull è variata: non più le parole legate ai circuiti ma episodi sulle “strane coppie” della Formula Uno. In attesa di vedere come proseguirà la stagione di quest’anno però, godiamoci i racconti del 2019 che restano attuali. E lo resteranno anche in futuro.

LA SCHEDA Numero puntate: 21 (serie 2019)

Di: Giorgio Terruzzi

Produzione: Red Bull

SITO WEB

Il podcast sportivo della settimana – Tutte le puntate