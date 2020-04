Acqua e detergente per pulire le strade del centro

Non è l’igienizzazione classica che in questo periodo abbiamo visto nelle strade di tutta Italia. «Si tratta di una pulizia con spazzolamento con l’utilizzo di più acqua insieme al detergente», come ha precisato il sindaco di Gallarate Andrea Cassani.

Stamattina ha avuto inizio una pulizia straordinaria delle strade con utilizzo di detergenti concentrati (non ipoclorito di sodio), «da non confondere – ha affermato il sindaco – con le igienizzazioni che ormai unanimemente gli esperti hanno dichiarato pressoché inutili per la diffusione del contagio, e le ATS e l’ISS ne hanno sconsigliato l’utilizzo perché dannosi per la salute degli animali e degli uomini».

Una pulizia con spazzolamento che utilizza più acqua (e detergente) rispetto a ciò che avviene normalmente dove l’acqua viene utilizzata solo per abbattere le polveri. Questa mattina la pulizia straordinaria è partita dal centro città; per le prossime settimane si continuerà a lavare le strade con questa modalità.