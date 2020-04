Estelle dona 500 mascherine al comune di Monvalle

Il laboratorio di confezioni tessili Estelle di Monvalle ha donato al Comune 500 mascherine riutilizzabili.

Insieme alla donazione è arrivato anche un pensiero, che l’amministrazione comunale ha voluto riportare ai suoi cittadini:

Anche noi crediamo che alla fine andrà tutto bene.

Crediamo anche che una piccola fornitura di mascherine possa aiutare.

Ciascuno, per come ha potuto, ha dato il suo contributo alcuni rimanendo a casa, altri lavorando.

Estelle ha lavorato per produrre mascherine.

Siamo fieri di questo e ancora di più di poterle donare alla comunità di Monvalle.

Cordialmente.

Antonietta, Sara, Rosalba, Ornella, Marika, Maria Antonietta, Silvana, Mirella, Nicoletta.

La lettera è firmata dal titolare del laboratorio, Paolo Ciarini e dalle lavoratrici. Le mascherine sono già a disposizione dei cittadini di Monvalle gratuitamente, e ognuno potrà usufruirne secondo le modalità di prenotazione già divulgate sul sito comunale.

«In questo periodo così preoccupante – commenta il sindaco Franco Oregioni -, fa bene a tutti sapere che vi sono imprenditori che malgrado le difficoltà continuano a lavorare e a garantire lavoro, dimostrando attenzione e senso di responsabilità verso il paese in cui operano. Un gesto di sensibile generosità e concreta solidarietà che fa onore a chi lo ha compiuto e che deve essere di esempio per chi, in questo periodo, trova sempre qualche occasione di inutili polemiche».