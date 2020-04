“Finché i bambini verranno al mondo, ci sarà speranza”

Siamo Valentina e Matteo neo genitori da qualche giorno.

La nostra bellissima bambina di nome Ginevra è nata all’ospedale di Gallarate il 10 aprile 2020 alle 22.16 venuta al mondo con un peso di 3.530 kg dopo un travaglio di ben 16 ore ecco che è arrivata lei !

Ci tenevamo a dirlo perché, in questo momento così delicato e duro per tutto noi, questo possa essere un messaggio di speranza perché penso che finché i bambini continueranno a venire al mondo vuol dire che ci sarà speranza in qualcosa in cui credere .

Ci piacerebbe che voi prendereste a cuore questa cosa che possa essere pubblicato in modo che un giorno la nostra Ginevra possa vedere ciò e ricordarsi che nonostante il periodo in cui lei è nata è stato il momento più delle nostre vite .