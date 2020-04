Forze dell’ordine e operatori del soccorso al Circolo per applaudire i sanitari

I suoni di decine di sirene hanno eccheggiato davanti all’entrata dell’ospedale di Circolo di Varese, nel pomeriggio del 6 aprile 2020.

Ma per una volta, non si è trattato di uno dei tanti dolorosi arrivi al pronto Soccorso: nessuna cattiva notizia, quanto piuttosto una collettiva dimostrazione di sostegno agli operatori sanitari, che lavorano senza sosta da oltre un mese.

Insieme, per ringraziarli di tutto quello che stanno facendo, c’erano i rappresentanti delle forze dell’ordine come Guardia di Finanza, dei vigili del Fuoco, della Polizia locale, dei Carabinieri e della Polizia di Stato, ma anche operatori del soccorso della La Varesina Emergenza onlus.

Sirene e applausi si sono “fatti sentire” per medici e infermieri che stavano lavorando all’interno del pronto Soccorso, ma c’è stato anche un commovente incontro, all’esterno e ovviamente a distanza, tra loro e i sanitari: medici, infermieri, OSS.

«Volevamo ringraziare tutti per quello che stanno facendo in tutti questi giorni, con un abbraccio virtuale – spiegano gli organizzatori di questa “sorpresa” – Iniziative analoghe erano già state fatte in altre città, ci sembrava doveroso farlo anche a Varese, dove si stanno prodigando da ormai molto tempo».

Sopra di loro, volava anche un elicottero: era l’omaggio agli operatori da parte della Guardia di Finanza.