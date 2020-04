Gli arcobaleni degli alunni dell’Ada Negri per dire che “Andrà tutto bene”

Anche i bambini della scuola primaria Ada Negri lo dicono: «Io sto a casa». La scuola dell’Istituto Comprensivo Montessori di Cardano al Campo sta portando avanti una serie di iniziative per tenere attivi i propri alunni e per mantenere alto l’umore di tutti. Dopo le produzioni musicali sul tema “Andrà tutto bene”, i bambini e le bambine della scuola primaria hanno realizzato disegni con lo stesso slogan.

Galleria fotografica I disegni degli alunni dell'Ada Negri di Cardano al Campo 4 di 9

Tanti arcobaleni per affrontare tutti insieme, anche se a distanza, l’emergenza coronavirus. L’idea è stata suggerita dall’amministrazione Colombo, in particolare dall’assessorato per l’istruzione a guida Meri Suriano di Fratelli d’Italia.

La scuola ha voluto ringraziare le maestre e i genitori per l’impegno, «affinché non si perda la fiducia che prima o poi torneremo a vivere».