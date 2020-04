“La pandemia ha smascherato lo stato della sanità pubblica”

Ma in Lombardia, come si accennava c’è di più.

Si è proceduto anche allo svuotamento delle funzioni delle medicina territoriale, in particolare colpendo i medici generici. Questo è stato ottenuto negli anni grazie a riforme sconsiderate (Presidenza Maroni), che hanno di fatto sostituito il ruolo del medico generico con quello del cosiddetto “Gestore”, il responsabile della elaborazione del Piano di Assistenza Individuale che prevede se e quando effettuare le visite, gli esami e gli interventi ritenuti necessari.

Il gestore viene pagato in funzione della malattia da lui curata, ma se risparmia potrà trattenere la differenza per sé. E, chiaramente, può essere una struttura privata, che può “curare” anche fino a 200.000 persone. Questo ha contribuito a depotenziare il ruolo dei medici generici, di fatto svuotati delle loro competenze. E li abbiamo visti, i medici generici, in piena pandemia: completamente abbandonati a sé stessi, privi di indicazioni, istruzioni operative, attrezzature, modalità di approccio ai malati, dispositivi di protezione.

Il che tra le altre cose ha causato una ecatombe tra i medici di base (40% dei sanitari morti durante la pandemia). Questo approccio ha fatto sì che la barriera della medicina territoriale, che si frappone tra il malato e gli ospedali non potesse arginare il gran numero di infetti da Covid, con il logico, conseguente ingolfamento degli ospedali. Così non è andata in Veneto, così non è andata in Emilia.

Per strategie diverse: in Veneto per la scelta di intervenire da subito con la somministrazione massiva di test, in Emilia per la cultura della medicina territoriale che da sempre contraddistingue la Regione. La differenza, alla fine, la si vede dal numero di morti, che in Lombardia è esageratamente superiore alle altre. E che le modifiche del SSN in Lombardia soprattutto abbiano ampiamente partecipato a determinare questa situazione è molto, molto più di un sospetto.

C’è dell’altro. La gestione delle pandemie è un’operazione di guerra. Lo vediamo da soli, con tutte le misure adottate di restrizione delle libertà individuali. E come tale, deve essere gestita con misure straordinarie previste, disegnate e collaudate in tempo di pace predisponendo un piano di lotta alle pandemie che preveda istruzioni operative, attrezzature e una precisa catena di comando.

Ciò detto, siamo tutti d’accordo nel ritenere il Covid 19 una pandemia che non possiamo omologare ad una influenza stagionale per la severità della sintomatologia, che separa il Covid da un qualsiasi virus influenzale. Ma per il resto, molte caratteristiche accomunano i virus influenzali ed il Covid. Vale la pena ricordare, a questo proposito, che un Piano contro le pandemie influenzali esiste a livello nazionale da anni, e prevede analoghi Piani da implementare a livello regionale.

Fu elaborato nel 2006 su richiesta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per prepararsi ad affrontare il rischio di pandemie influenzali a seguito delle epidemie di influenza aviaria da virus A/H5N1. E’ stupefacente, leggendo le pagine del Piano, osservare che molte delle misure indicate prevedono interventi e modalità operative che da soli avrebbero certamente fronteggiato la pandemia in atto con maggiore efficacia.

Solo alcuni esempi: la predisposizione di scorte di materiali protettivi (mascherine, calzari, camici differenziati in funzione delle operazioni da mettere in atto). Aspetto, chiaramente, mai implementato, né per la presente pandemia ma neanche per altre possibili pandemie. E l’istituzione di una cabina di regia ben descritta (il Centro Nazionale per il Controllo e la Prevenzione delle Pandemie), con ampi poteri di coordinamento che avrebbe certamente funzionato con maggiore efficacia rispetto alle videoconferenze della Presidenza del Consiglio e dei Presidenti delle Regioni, che hanno sì valenza politica ma che certo non posso gestire nell’immediato crisi sanitarie di questa portata.

Ma questo Piano è sostanzialmente rimasto una carta scritta, mai messa in atto né a livello nazionale né a livello regionale, e neanche utilizzato come elemento di riferimento nella presente pandemia. Sarebbe interessante capire il perché, dato che molte delle misure avrebbero certamente agevolato la lotta contro il Covid 19. Sarà questo il motivo per cui nel 2019 il Global Health Security Index elaborato dal Centre for Haealth Security dell’Università J Hopkins ha classificato l’Italia al 31mo posto dei Paesi aderenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità, assegnando alla pianificazione ad affrontare le emergenze sanitarie una valutazione più alta della media (18.8 su una media di 16.9 degli altri Paesi) ma con una capacità di risposta all’emergenza pari a ZERO (su una media di 23,6 degli altri Paesi). Insomma, in quanto a predisporre piani siamo bravi, ma in quanto a metterli in atto siamo indietro anni luce.

Ci sono, infine, anche una serie di elementi che vanno citati perché indicatori dell’incapacità e inadeguatezza gestionale nell’emergenza. Molti episodi si sono avvicendati, in particolare in Lombardia, che vanno approfonditi per capire i motivi del malfunzionamento. Ci si riferisce, ad esempio ad alcune incomprensibili scelte della direzione di alcuni ospedali (Alzano, aperto e chiuso in poche ore senza la dovuta disinfezione, e senza la necessaria segregazione dei malati Covid dagli atri) dove alcune decisioni gestionali dovevano considerare le modalità di controllo messe in atto in Cina e Corea – ben note da tempo.

Parliamo, è bene ricordarlo, di una Lombardia che ha frequentissimi scambi commerciali con la Cina, sia di uomini che di merci. Possiamo portare ad esempio anche la gestione di quella che doveva essere (e non lo è mai diventata, grazie a considerazioni ignote e comunque incomprensibili) la “zona rossa” di Bergamo e comuni vicini che in piena pandemia ha invece continuato a lavorare come se nulla fosse.

Ricordiamo che in quelle zone, mentre il Covid mieteva vittime, 1700 industrie hanno continuato a produrre, con tutto quello che questo significa in termini di movimentazione di mezzi e persone tra casa e ambiente di lavoro.

E cosa dire dell’individuazione di tutti i contatti tra i positivi e il resto della popolazione, attività per la quale non si hanno certezze sul come e quanto completamente sia stata eseguita? Da ultimo, vogliamo portare ad esempio la gestione sconsiderata delle RSA che sono state a lungo obbligate (con delibere regionali) a mantenere non solo aperti gli accessi dall’esterno, ma anche a rendere disponibili posti letto per ricoveri di Covid positivi, in ambienti in cui era presente la categoria più sensibile alla malattia: gli anziani. E senza la certezza della separazione dei percorsi tra sani e positivi, e con il divieto dell’uso di indumenti protettivi al personale delle RSA. Ma questi sono aspetti su cui indagherà la Magistratura.

E a proposito di mascherine, come possiamo non citare l’obbligo a indossarle emanato dalla Regione Lombardia – subito ridimensionato consentendo l’alternativa garantita con una sciarpa, o qualsiasi altra cosa che possa coprire naso e bocca. In alcuni casi, bisogna ammettere che la Regione non solo non è stata all’altezza della situazione, ma ha prodotto esempi di incoerenza, incapacità e contraddittorietà.