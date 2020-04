La “Randonnèè dei 7 Laghi” si disputa sui rulli

Il lockdown causato dal coronavirus non ferma la passione degli amatori del ciclismo: in questo periodo sono stati tanti quelli che si sono ugualmente allenati portando la bicicletta sul balcone o nel salotto di casa, utilizzando i “rulli” per poter pedalare senza muoversi dal proprio domicilio.

Un allenamento che “viene buono” in vista del 1° maggio, non perché si possa tornare a pedalare in gruppo ma perché in quella giornata festiva si potrà partecipare alla “Randonnèè dei 7 Laghi”, la manifestazione organizzata dall’Unione Sportiva Legnanese 1913 seppure in modalità “a distanza”.

Con il motto – creato in origine per Jan Ullrich – “Il vento non lo subisce… lo crea”, lo staff della “Legnanese” (che è la società madre della Coppa Bernocchi per corridori professionisti, tra le altre cose) ha messo a punto le modalità di partecipazione alla randonèè: servono una connessione a internet, l’iscrizione alla piattaforma Swift e alla app Swift Companion oltre che ovviamente una bici montata sui rulli. Una volta entrati in Swift bisognerà diventare followers di Andrea Ciaroni o Mattia Mescieri (US Legnanese). Sul sito degli organizzatori è inoltre a disposizione il modulo di partecipazione (CLICCATE QUI): dopo averlo compilato si verrà invitati su Swift per partecipare alla rando.

L’iscrizione all’evento è gratuita ma la “Legnanese” incoraggia a versare un contributo a favore della Fondazione Ticino Olona che è in prima linea nel corso di questa emergenza sanitaria. L’IBAN a cui effettuare i versamenti è IT64X0503420211000000008000 e la causale è “Randonée dei 7 Laghi”.