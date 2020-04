Le forme della natura in balcone: sfida di scatti

Tocca alle forme. Dopo microcosmi, colori, risvegli e, da ultimo simmetrie, il tema per la quinta sfida fotografica promossa da Koiné e Centro per la biodiversità Parco Lura sono le forme.

Lo sguardo di fotografi provetti o improvvisati di tutte le età, grandi e piccini, dovrà cogliere questa volta le forme particolari che la Natura crea nel giardino o nel balcone di casa.

Le foto potranno essere scattate con smartphone o macchine fotografiche a partire da oggi, lunedì 20 aprile, e inviate a centrobiolura@koinecoopsociale.it entro sabato 26 aprile.

Il contest fa parte del progetto “Fotografa la natura”, lanciato per per invitare bambini e famiglie a scoprire i tesori naturali nascosti accanto a noi.

Ogni domenica gli scatti saranno pubblicati sulla pagina facebook del Parco del Lura.

Ogni lunedì sarà lanciata una nuova sfida, per imparare a cogliere e scoprire, con tutti i partecipanti, dettagli sempre diversi della natura vicinissimo a noi in questo periodo in cui dobbiamo rimanere in casa.