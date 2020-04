L’idea di Sapra: made in Cassano la soluzione IoT per il distanziamento in azienda

L’emergenza Coronavirus si avvia ormai verso la tanto attesa fase 2, che vedrà la graduale ripresa delle attività produttive. Ma le aziende sono pronte? Com’è noto prevenzione, distanziamento e sicurezza saranno le parole chiave per i prossimi mesi: è proprio in quest’ottica che Sapra Elettronica, azienda tecnologica con sede a Cassano Magnago, ha ideato, un’innovativa soluzione IoT per tracciare e analizzare i movimenti e le interazioni dei dipendenti aziendali, assicurandone il corretto distanziamento e la più completa sicurezza.

Come funziona? L’azienda che adotta la soluzione fornisce ad ognuno dei suoi dipendenti uno Smart Badge (dispositivo leggero con spessore inferiore a un centimetro) in grado di determinare una distanza relativa tra essi e avvisare con suono e vibrazione l’utente che si trovi in una condizione a rischio.

Il personale autorizzato ha a disposizione una pratica dashboard web che permette di ricostruire in modo semplice tutti gli eventi di contatto, visualizzare le statistiche di interazione e assembramento e ottimizzare i flussi e i processi aziendali per minimizzare il rischio di contagio.

Nel caso in cui, malauguratamente, uno dei lavoratori manifesti sintomi o risulti positivo al Covid-19, il sistema consente di ricostruire i contatti da lui avuti e i relativi tempi di esposizione, per mettere tempestivamente in sicurezza i colleghi a rischio.

La soluzione viene fornita pronta all’uso e priva di qualsiasi infrastruttura. Può lavorare in cloud o su rete locale ed è disponibile sia in modalità stand-alone sia in congiunzione con gli smartphone. Un sistema dal funzionamento molto semplice, per il quale in ogni caso Sapra offre assistenza tecnica 7/7 e possibilità di customizzazione in base alle necessità del cliente.

E la privacy? È garantita dal fatto che il sistema gestisce esclusivamente codici identificativi impersonali e l’associazione all’anagrafica è gestita secondo le regole di policy già in essere in azienda.

Il sistema rientra tra i prodotti anti-assembramento e sistemi di distanziamento sociale: per questo, in base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate – Liquidità – n. 9 del 13 Aprile 2020 è possibile richiedere il 50% di credito d’imposta su tutta la soluzione, mediante autodichiarazione.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito dedicato: www.distanziamento.com.

“Abbiamo messo a frutto la nostra pluriennale esperienza di R&D nei sistemi di tracciamento e positioning per realizzare un prodotto estremamente semplice, intuitivo ed efficace nella fase di emergenza che stiamo vivendo” afferma Mario Canziani, CEO di Sapra Elettronica.

About Sapra Elettronica:

Sapra è nata quasi cinquant’anni fa, trasformando un’intuizione in una soluzione. Oggi si propone alle aziende come partner tecnologico, offrendo soluzioni innovative per progettare, produrre, sviluppare e collaudare i prodotti. Mette a disposizione tutti i servizi indispensabili per concretizzare un progetto imprenditoriale grazie ai quattro elementi distintivi del suo core-business: Hardware elettronico, Software, Tecnologia e Customizzazione.