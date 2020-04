Lombardia: iniziati i test sierologici in diverse provincie

“Gli esami ematici per l’esecuzione dei test sierologici sono partiti nei centri prelievi delle province di Bergamo, Brescia, Cremona Lodi. Tutto si è svolto regolarmente, con gruppi ordinati e cittadini soddisfatti. Alle strutture attive da oggi si aggiungono domani quelle di Crema e Montichiari. Andremo a scoprire quali cittadini hanno già sviluppato anticorpi neutralizzanti contro il Covid-19”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. “Continuano intanto le chiamate da parte delle ATS ai cittadini che rispondono ai requisiti richiesti per questa prima fase, in base alle proprie banche dati – ha spiegato Gallera – alle quali si aggiungono le segnalazioni da parte degli MMG per i propri assistiti. Stiamo definendo anche il calendario e le forniture dei Kit di prelievo per l’avvio delle analisi nelle altre province lombarde che partira’ il 29 aprile prossimo”.

Si ricorda che, per iniziare, i test vengono proposti a chi risponde ai seguenti requisiti:

– i cittadini ancora in quarantena fiduciaria

– i soggetti sintomatici, con quadri simil influenzali, senza

sintomi da almeno 14/21 giorni segnalati dai Medici di Medicina

Generale alle ATS

– i contatti di casi asintomatici o con sintomi lievi,

identificati dalle ATS a seguito dell’indagine epidemiologica

gia’ prevista, ma senza l’effettuazione del tampone nasofaringeo

per ricerca di SARS-CoV-2, anch’essi ancora in quarantena

fiduciaria.

Ecco l’elenco dei centri prelievi attivi nelle 4 province di

riferimento:

PROVINCIA DI BERGAMO: Alzano, Nembro, Albino;

PROVINCIA DI BRESCIA: Brescia, Manerbio, Desenzano, Chiari e

Montichiari;

PROVINCIA DI CREMONA: Casalmaggiore, Soresina, Cremona e Crema

PROVINCIA DI LODI: Codogno, Lodi.