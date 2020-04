Malnate, il consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2020

Lo scorso 14 aprile, al termine di un lungo Consiglio Comunale in videoconferenza, è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2020, con il voto favorevole della maggioranza e di tutti i gruppi di opposizione, seguito però da una precisazione da parte di Lega e Fratelli D’Italia.

In particolare il voto unanime dell’assemblea è riferito all’emendamento riguardante la somma di 109mila euro assegnati dal Governo per l’acquisto di buoni spesa e generi alimentari per le persone e le famiglie colpite dalla pandemia.

Questo il comunicato congiunto dei gruppi di Maggioranza (Partito Democratico, Malnate Sostenibile, Insieme):

Siamo molto soddisfatti per aver raggiunto questo importante obiettivo, nonostante il momento difficile che stiamo vivendo ormai da diverse settimane e che ha rallentato l’attività ordinaria degli uffici: a loro va un sentito ringraziamento per il proficuo lavoro svolto. È chiaro che mai come quest’anno, a causa della pandemia in corso, il bilancio appena approvato richiederà una serie di variazioni per introitare gli stanziamenti statali e regionali (che speriamo arrivino a sostegno dell’attività degli enti locali) e per adeguare le spese alle necessità che emergeranno. In quest’ottica la maggioranza ha proposto e approvato, con il sostegno dell’opposizione, un emendamento volto a recepire i 109mila euro assegnati dal governo per l’acquisto di buoni spesa e generi alimentari per le persone e le famiglie colpite dalla pandemia. Con lo stesso emendamento sono state modificate le voci relative ai servizi scolastici (doposcuola, trasporto alunni, asilo nido, centri sportivi, ecc.) in previsione dell’abbattimento delle rette dovute dalle famiglie che non usufruiranno di tali servizi nei mesi di chiusura delle scuole. In spirito collaborativo, la maggioranza ha accolto con favore l’emendamento proposto dalle opposizioni per spostare risorse originariamente destinate a eventi pubblici, al momento impossibili da realizzare, verso il capitolo di bilancio dedicato agli interventi a sostegno di chi si trova in difficoltà economica. Non sono mancate cospicue risorse per finanziare i progetti che l’Amministrazione Comunale ha in cantiere per quest’anno, in particolar modo per l’avvio dei lavori di edificazione del nuovo polo civico e per la realizzazione dei primi interventi di viabilità nell’ambito del PUMS, nonché per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Anche per l’anno 2020, nonostante le molte difficoltà, siamo riusciti a confermare allo 0,3 % l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF: imposta tra le più basse della provincia di Varese. Confermata anche la soglia di esenzione per redditi fino a 15.000 € annui. Teniamo a rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco Irene Bellifemine e soprattutto all’Assessore al Bilancio Nadia Cannito, che ha dato prova di competenza e professionalità nella gestione dei delicati passaggi che hanno portato a questo grande risultato. Un ringraziamento va anche alle opposizioni, che con il loro voto favorevole hanno riconosciuto il buon lavoro del Sindaco e della Giunta e accolto favorevolmente la nostra richiesta di cooperazione in un momento di difficoltà.

L’Assessore al Bilancio Nadia Cannito ha commentato positivamente il voto favorevole: «Esprimo la mia soddisfazione per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2020, risultato che ci permetterà di disporre delle risorse necessarie per realizzare le progettualità dell’Amministrazione e di dare risposte concrete ai bisogni dei Cittadini colpiti dalla crisi pandemica».

Anche le parole del sindaco Irene Bellifemine sono positive: «Ringrazio l’Assessore Cannito, la Giunta e gli Uffici per il loro costante impegno, che ha portato all’approvazione di un bilancio condiviso da tutto il Consiglio Comunale: è un bellissimo segnale di collaborazione politica. Spero si possa proseguire su questa strada, abbandonando le polemiche che non portano a nulla di buono per i malnatesi».

La minoranza ha però voluto fare una sottolineatura rispetto al voto per il Bilancio di previsione. Le forze di opposizione (FDI e Lega) hanno ritenuto necessario ed opportuno, senza alcuna vena polemica, precisare alcune informazioni passate in maniera errata.

In primis ribadiamo che le forze di opposizione hanno sempre lavorato, e non solo in questo particolare periodo di crisi sanitaria ed economica, nell’interesse primario della cittadinanza e del territorio Malnatese, anche se spiace evidenziare che purtroppo questo impegno non sempre è stato accolto in maniera adeguata dall’Amministrazione.

Ciò detto, al fine di ricondurre il discorso nella corretta contrapposizione dialettica tra le parti, è doveroso evidenziare come l’opposizione non ha assolutamente approvato la linea programmatica di questa Amministrazione, in sostanza il disegno politico, nei confronti della quale ha espresso un chiaro voto negativo.

Nella lunga serata in videoconferenza del consiglio comunale del 14 aprile ultimo scorso è emerso, in maniera palese, il diverso pensiero in merito al bilancio comunale. Le forze di opposizione, è opportuno ricordare, hanno presentato ben 8 emendamenti al bilancio il cui scopo era quello di garantire, soprattutto in questo particolare periodo di restrizioni e limitazioni alla libertà individuale, maggiore sicurezza ai cittadini e tutela del territorio, in sostanza emendamenti a favore della cittadinanza.

Orbene la maggioranza ha ritenuto, proprio in virtù della diversa visione del bilancio, di respingere la quasi totalità degli emendamenti presentati, riconoscendone, solo per uno (quello relativo allo spostamento di risorse dal capitolo originariamente destinato ad eventi pubblici verso il capitolo di bilancio destinato ad interventi di sostegno per le fasce più deboli e bisognose) la corretta imputazione e dando pertanto il proprio voto favorevole.

In maniera più signorile e con grande senso di responsabilità l’opposizione ha espresso il proprio voto favorevole in ordine alla ratifica dell’emendamento al capitolo che prevedeva l’assegnazione di buoni spesa ai cittadini bisognosi, relativamente all’importo di euro 108.000,00 assegnati dal governo al Comune di Malnate.

Questo, e solo ciò, spiega il voto espresso dalle forze di opposizione al punto 4 (bilancio di previsione) all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.

In sostanza è stato espresso voto favorevole non già al bilancio in sé e per sé ma al contenuto degli emendamenti proposti a favore e nell’interesse dei cittadini affinché, da un lato emergesse la coerenza umana dell’opposizione in ordine alla drammatica situazione che si sta vivendo e non un voto prettamente politico, dall’altra evitare che un voto contrario potesse innescare, da parte di qualcuno, un utilizzo distorto dell’espressione di voto.

Da ultimo la volontà collaborativa per il bene e nell’interesse dei cittadini da parte delle forze di opposizione è dimostrata dal pieno recepimento da parte dell’Amministrazione di quanto proposto in ordine alla richiesta di donazione del “5 x mille” nella dichiarazione dei redditi, a favore del Comune di Malnate per destinare tali somme a sostegno delle, purtroppo prevedibili, situazioni di crisi economica, con l’immediata propaganda posta sul sito comunale, così come sollecitamente ed anticipatamente richiesto dalle forze di opposizione.

Peraltro i Consiglieri di Lega FDI e sul punto hanno in corso una propria campagna informativa ed esortativa verso la cittadinanza e verso tutti coloro che vorranno, con la propria donazione, contribuire allo scopo prefissato.