Non si ferma il lavoro de “La Città dei Bambini”

Le scuole sono ferme, così come tutte le attività extrascolastiche che quotidianamente impegnavano la vita dei bambini di Malnate, dalle piscine alle palestre, dai campi sportivi ai doposcuola.

In poche settimane i piccoli cittadini si sono ritrovati a casa, disorientati dal cambio di vita imposto dalle misure sanitarie.

Ecco perché in questi giorni assume ancora più importanza “La Città dei Bambini”. Tramite i canali social, in particolare la pagina Facebook, il progetto lancia iniziative, messaggi e idee per i piccoli cittadini.

La prima iniziativa proposta è stata “Dalla noia ho scoperto che…”; il sindaco Irene Bellifemine e l’Amministrazione Comunale hanno pensato di coinvolgere i bambini ed i ragazzi in una proposta creativa che valorizzi il loro tempo svuotato da tutti gli impegni che solitamente lo caratterizzano. Seguendo il tema proposto, i bambini hanno potuto divertirsi con disegni, elaborati, poesie, racconti, e tante altre attività fantasiose. Una volta raccolti i primi lavoretti, è stato creato un video di raccolta dei primi elaborati.

Non è mancata la vicinanza delle istituzioni. I consiglieri del Consiglio dei Bambini hanno fatto diversi video annunci per i loro coetanei, mentre l’assessore Nadia Cannito ha mandato un messaggio diretto ai piccoli.

Il lavoro de “La Città dei Bambini” quindi continua e cerca di guardare oltre l’ostacolo chiamato virus, in attesa di sapere quando si potrà tornare a giocare tutti assieme.