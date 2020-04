Non solo alimentari: a Marchirolo anche i libri sono a domicilio

“I libri senza lettori sono inutili. I lettori senza libri sono tristi” inizia così il messaggio lanciato dalla Biblioteca Comunale di Marchirolo dalla propria pagina Facebook per annunciare l’inizio del servizio consegna a domicilio.

In ottemperanza alle disposizioni per fare fronte all’emergenza sanitaria, la struttura aveva chiuso ai primi di Marzo. Ora riapre con la stessa modalità che hanno scelto molte attività: portando i libri direttamente a casa dei cittadini.

Tanti i titoli disponibili, tutti quelli quelli presenti all’interno della biblioteca stessa, consultabili direttamente sul Web Opac o anche scorrendo la pagina Facebook e sbirciando le foto dei “banchetti delle novità”, puntualmente caricate fino a prima della chiusura.

La prenotazione va effettuata mandando una mail all’indirizzo di posta biblioteca@comune.marchirolo.varese.it oppure chiamando al 371 17 20 112 dalle 15:00 alle 18:00.

Il servizio è riservato ai residenti nel Comune di Marchirolo e le consegne verranno effettuate dalle 18.00 alle 19.00

E per la restituzione nessun problema, come spiegano i promotori: “Non ti preoccupare della restituzione PER ORA. In via eccezionale, rinnoveremo noi dalla Biblioteca i prestiti man mano che scadono fino alla riapertura della stessa. A quel punto ci vediamo lì!

Se hai qualche dubbio non esitare a farcelo sapere. Siamo pronti ad aiutarti!

Tutto chiaro? Il libri di biblioMCR ti aspettano ( o forse in questo caso: sei tu che aspetti loro!)”