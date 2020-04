Oggi, 40 anni fa, moriva Rodari: l’omaggio di Otium

Esattamente quarant’anni fa, il 14 aprile 1980, moriva Gianni Rodari, grandissimo poeta, pedagogista e autore di indimenticabili libri per bambini di cui decorrono nel 2020 i 100 anni dalla nascita.

L’associazione Otium, arte e pedagogia di Fagnano Olona ha deciso di ricordare Rodari in questa giornata raccontando ai bambini, attraverso i social tre delle sue storie in due brevi video.

A cominciare da “Il pittore”, drammatizzato da Tiziana Barbaro.

Roberta Giuffrida invece ha scelto di dare forma, voce e colore a due limerik (i suoi preferiti) nati dalla fantasia di Rodari: Un signore molto piccolo di Como e Il dottore di Ferrara.

Entrambi i video sono disponibili sul canale YouTube di Otium, aperto dall'associazione per rimanere vicina ai bambini durante questa lunga quarantena.

