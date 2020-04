Patronato Inca-Cgil: è attivo il servizio pratiche online

In tempi di coronavirus, smart working, distanze sociali necessarie per contrastare l’epidemia Covid19, Cgil Varese ha introdotto cambiamenti organizzativi al passo con ciò che sta accadendo. «Si tratta di cambiamenti – spiega Roberta Orlando (foto sopra), direttrice del patronato Inca Cgil Varese – che consentono di continuare ad essere punto di riferimento per i servizi a lavoratori e cittadini, pur nella tutela della salute degli operatori”. Da qualche giorno è attivo il servizio di pratiche online dell’Inca, un modo nuovo per continuare a rispondere alle domande e alle necessità con un servizio a distanza, veloce ed efficiente.

Uno sportello on line a cui tutti possono rivolgersi. È sufficiente raggiungere il sito Cgil Varese (https://www.cgil.varese.it/) e cliccare Pratiche online (https://www.cgil.varese.it/pratiche-online/). In tal modo sarà possibile avere risposte su invalidità civili, indennità di frequenza (fino a 17 anni), permessi legge 104/92, congedi straordinari legge 104/92, congedi maternità (anticipata e flessibile), pensione di inabilità e pensione di invalidità Inps, Naspi, congedi parentali Covid19, congedi parentali ordinari, bonus 600 euro per lavoratori autonomi.

Resta poi attivo il numero unico 0332 1956 200.