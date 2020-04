Quanti soldi arriveranno alle scuole di Gallarate dal Miur

Dal Miur è arrivato lo stanziamento previsto dal decreto di riparto degli 85 milioni di euro stanziati nel decreto del Governo “Cura Italia”. Alle scuola del Varesotto arriveranno oltre 1.115.000 di euro per potenziare e supportare l’attività di didattica a distanza.

Anche le scuole di Gallarate beneficeranno di questo stanziamento. Il denaro andrà ad alimentare le risorse per le piattaforme e gli strumenti digitali, per la connettività di rete e per la formazione del personale scolastico, in modo da permettere agli studenti di imparare e studiare nonostante il Coronavirus e la quarantena.

L’istituto “De Amicics” riceverà 10.721,70 €; 12.453,76 € andranno alle “Gerolamo Cardano”; le scuole “Ponti” avranno 10.235,87 €; mentre l’istituto “Dante “12.200,29€.

Quanto alle scuole superiori, il “Gadda Rosselli” avrà a disposizione 12.833,98€, l’istituto “Giovanni Falcone”, invece, riceverà 13.441,57€; all’Isis “Andrà Ponti” saranno destinati 14.697,74€. Infine, ai licei “Leonardo Da Vinci – Giovanni Pascoli” di viale dei Tigli arriveranno 10.494,30€.