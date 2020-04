Rsa Sant’Agnese, un decesso e diversi contagiati

Nuova comunicazione ai parenti da parte della direzione della Rsa Casa Sant’Agnese di Saronno.

Sul sito internet della struttura la responsabile di struttura Suor Gabriella Sala, la coordinatrice del servizio Suor Manuela Rubin e il medico responsabile dott.ssa Melissa Bernardinelli hanno illustrato la situazione degli ospiti e degli operatori dopo la prima comunicazione del 14 aprile con la quale la Rsa aveva comunicato la presenza di sei persone contagiate dal Covid-19.

«Cari parenti e amministratori di sostegno, con questa comunicazione siamo ad aggiornarvi sulla situazione all’interno della nostra RSA. Come da comunicazione del 14 aprile, il virus è entrato anche nei nostri reparti, attualmente i piani coinvolti sono due: Immacolata e Sacro Cuore. Agli ospiti degenti presso entrambi i nuclei sono stati eseguiti i tamponi, e purtroppo diversi di loro sono risultati positivi. Sarà compito dei medici di struttura contattarvi, tenervi informati ed aggiornati sulla salute del vostro caro. Come comunicato alle autorità competenti, ad oggi abbiamo avuto un decesso per covid conclamato. Nei prossimi giorni verranno effettuati i tamponi anche ai pazienti del nucleo San Giuseppe e Sant’Angela. I nostri operatori stanno lavorando in modo assiduo, con grande devozione e attenzione ai vostri familiari. A n°32 dei nostri dipendenti, in data 16/4, sono stati eseguiti i tamponi di cui si attendono ancora gli esiti, il restante personale verrà sottoposto a tampone nei prossimi giorni. Rimane sempre alta l’attenzione per il rispetto delle misure di sicurezza, gli operatori sono forniti di dispositivi di protezione (mascherine, guanti monouso, tute, visiere, camici monouso) come riportato da direttive vigenti. Vi comunichiamo, inoltre che in data 22 e 23 c.m. verrà eseguita la sanificazione / disinfezione con perossido di idrogeno per un totale di 9500 mc. In questi giorni le videochiamate dei due nuclei: Immacolata e Sacro Cuore sono state sospese per contenere la propagazione del virus tra operatori ed ospiti, a breve verrà attivato un secondo numero destinato ai reparti con pazienti covid 19.

Non vi nascondiamo la grande difficoltà che stiamo vivendo in questi giorni, il grande lavoro che ognuno di noi sta compiendo. Purtroppo stiamo lottando contro un nemico invisibile e questo rende ancora più dure le nostre giornate e non facilita nemmeno il sollievo delle vostre preoccupazioni.Comprendiamo molto bene il vostro stato di preoccupazione e vi siamo vicini ma vi garantiamo che la direzione sanitaria sta compiendo ogni sforzo per contenere l’emergenza. Confidiamo in un vostro supporto e sostegno in questo momento particolarmente critico».