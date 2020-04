Samarate: i positivi al Covid-19 salgono a 8

L’ottavo caso di positività al Coronavirus per Samarate è stato accertato mercoledì 8 aprile.

Il sindaco, Enrico Puricelli, lo ha reso noto ai suoi concittadini: «Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno comunicato un nuovo caso di positività al Covid-19 e tre nuovi nominativi in osservazione nel territorio di Samarate. Per osservazione si intende che è stata fissata la misura della quarantena (14 giorni) e si applica alle persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19. Le autorità sanitarie hanno messo in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della diffusione del contagio e sono state attivate tutte le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con le persona ricoverata. Anche in questo caso, per il rispetto della privacy, sottolineo che non possono essere divulgati i dati personali delle persone coinvolte».

I casi di contagio accertati salgono, così a 8, mentre le persone in osservazione sono 8. I decessi, invece, sono stati 6. «Quotidianamente mi accerto – continua Puricelli – delle condizioni dei ricoverati e delle loro rispettive famiglie, con l’augurio di potervi dare, al più presto, qualche buona notizia»

«Restate a casa, limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da questa situazione.»