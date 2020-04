Scarica rifiuti in strada, beccato dalla Polizia Locale

Ha tentare di scaricare rifiuti in Via Aleardi ma è stato intercettato dalle forze dell’ordine. L’uomo ha cercato di darsi alla fuga ma gli agenti lo hanno fermato in via Puglia ed è stato trovato anche senza assicurazione. Il veicolo è stato sequestrato mentre l’uomo è stato sanzionato per la normativa in materia di rifiuti, oltre per non aver rispettato le normative Covid.

(Foto di repertorio)