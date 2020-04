Spinelli e cocaina in dosi, arrestato pusher

È stato fermato durante un normale controllo delle forze dell’ordine l’uomo di cinquant’anni, pregiudicato, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A bordo della sua autovettura aveva cocaina e hashish già divise in dosi. In casa tra serre e una stanza per l’essiccazione, sostanze stupefacenti pronte per essere vendute, ricetrasmittenti e telefoni cellulari.

L’uomo è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fagnano Olona nella serata di domenica 5 aprile ed è stato sanzionato anche per non aver rispettato le disposizioni messe in atto per l’emergenza del Covid-19.

Una volta fermato, i militari hanno trovato sulla sua automobile 16,4 gr di sostanza stupefacente tipo cocaina suddivisa in 31 dosi, 35 gr di hashish suddivisa in 4 dosi. Le forze dell’ordine hanno quindi perquisito il domicilio dell’uomo dove sono state trovate: 95 spinelli, 8 gr di Hashish suddivisa in tre stecche, tre ricetrasmittenti sintonizzate sulle frequenze delle forze di polizia, tre telefoni cellulari, materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti nascosto nel cassetto del lettino della figlia, tre serre ed una camera di essicazione, 2.005 euro in banconote di vario taglio. L’intero materiale è stato posto sotto sequestro.

L’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari presso la sua sua abitazione in attesa del rito direttissimo, fissato per la mattina di oggi, alle 13.