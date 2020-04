Sul lungolago con la marijuana nelle mutande: spacciatore denunciato

Era in macchina sul lungolago, in tarda serata, e senza nessun motivo valido tra quelli compresi per poter circolare in piena emergenza da coronavirus. Un comportamento, quello tenuto da un ventenne a Sesto Calende, che ha insospettito i Carabinieri impegnati in un pattugliamento – insieme agli uomini della Polizia Locale – proprio per via dell’emergenza sanitaria.

I controlli approfonditi svolti quindi nei riguardi del giovane, apparso anche piuttosto nervoso dopo essere stato fermato, hanno portato a ritrovare 55 grammi di marijuana, infilata in due bustine di plastica nascoste nelle mutande. Il 20enne, italiano, è inoltre risultato pregiudicato: la perquisizione si è dunque estesa alla sua abitazione dove i militari hanno trovato – e sequestrato – anche un bilancino di precisione.

Il presunto spacciatore è quindi stato denunciato alla Procura di Busto Arsizio, sia per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, sia per non aver rispettato le disposizioni sull’emergenza epidemiologica.