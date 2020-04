Forte terremoto vicino a Piacenza: magnitudo 4,2 gradi

(Foto di repertorio)

Terremoto nella zona di Piacenza alle 11.42 del 16 aprile 2020. La magnitudo è di 4,2 gradi sulla scala Richter, l’epicentro è a 6 chilometri a sud est del Comune di Cerignale, in provincia di Piacenza, e ha profondità di 3 chilometri. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.

Il terremoto era stato preceduto da un episodio nella stessa zona ieri sera intorno alle 22, della magnitudo di 3,5 gradi della scala Richter, con epicentro a Ferriere, nella stessa zona del piacentino.

SEGNALATO SU TWITTER “IN TEMPO REALE”

L’indicazione dell’avvenuto terremoto è arrivata un minuto dopo l’evento su twitter. A comunicarlo, in automatico, è stato un nuovo servizio istituito dal 4 settembre 2018 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) pubblica in tempo reale sul canale Twitter @INGVterremoti le localizzazioni preliminari dei terremoti calcolate in modo automatico daI software della Sala di Sorveglianza Sismica di Roma.

Un paio di minuti dopo il terremoto, per gli eventi sismici di magnitudo superiore a 3, viene rilasciato un tweet con la stima automatica dell’epicentro e della magnitudo. Ciò solo nel caso in cui i parametri di qualità indichino che le informazioni preliminari sono sufficientemente affidabili. Entro la mezz’ora successiva, l’Istituto poi pubblica i dati ufficiali.

FORTE SCOSSA AVVERTITA ANCHE A MILANO E GENOVA

La forte scossa è stata avvertita centinaia di chilometri più in là: si è sentita infatti nettamente a Milano e Genova, ma molto bene anche in Piemonte, nell’alessandrino in particolare.