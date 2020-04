Think4stone un Varesino  che dipinge pietre e le lascia in giro per il mondo

Fabio ha 28 anni e ama viaggiare. Non appena riesce a risparmiare qualche euro organizza un viaggio. Lo fa anche per lavoro e ogni occasione è buona per scoprire nuove città, nuovi luoghi, nuove realtà. Da ogni esperienza nasce un’emozione e la voglia di raccontarla anche attraverso un’arte molto personale: dipingere le pietre.

«Durante le mie esperienze lavorative estere – spiega Fabio – ho sempre lavorato sodo e sono sempre riuscito a mettere da parte qualche soldo da spendere per delle vacanze, per esplorare un po’ questo immenso e fantastico mondo. Così, tre anni fa mentre ero in Italia in attesa del visto per ripartire per l’Australia, mi sono messo a dipingere pietre. Pur non essendo molto bravo a disegnare, sono riuscito a creare delle pietre uniche piene di colori e significato. In ogni pietra scrivo un “pensiero”, poche parole per descrivere i miei stati d’animo , i miei pensieri, i miei umori».

Dopo la prima pietra ne dipinge un’altra e poi ancora «In ogni mio viaggio, cerco sempre di imparare qualcosa di nuovo, di apprezzare e rispettare i diversi usi e costumi locali, di scoprire le diverse culture, rimanendo affascinato da queste mille sfumature e colori che ha il mondo, e diventando sempre più “ricco dentro”. Oltre a lasciare un pezzo del mio cuore e un bellissimo ricordo in ogni mia esperienza, incontrando tantissime persone da tutto il mondo con cui condivido il mio cammino e la mia arte, decido di lasciare fisicamente anche una delle mie pietre; cercando uno spot perfetto dove poi scatto qualche foto, prima di abbandonare la mia pietra per sempre marchiata think4stone».

Fabio ha così disseminato la sua arte in tutto il mondo «La maggior parte delle volte, vengo contatto dalle persone che trovano i miei pezzi di arte in giro e entusiasti apprezzano e si congratulano del mio progetto. Ho una pagina attiva su Instagram dove pubblico le mie foto e dove ho il modo di rimanere in contatto con i miei followers, che si chiama think4stone. Attualmente ho 75 pietre sparse in 15 stati, di cui una ventina solo negli Stati Uniti in posti magnifici completamente diversi tra loro. Ho intenzione di continuare questa mia iniziativa cercando di viaggiare il più possibile, perché 4 anni fa uscendo dalla bolla che è l’Italia ho scoperto un mondo affascinante, molto diverso da quello che immaginavo e immenso ancora tutto da scoprire e visitare e non voglio fermarmi. Se avete voglia di fare un salto nel mio profilo Instagram, avrete il modo di vedere tutte le mie pietre lasciare fino ad ora. Appena usciremo da questo periodo cupo, ho già una bella lista lunga di posti che vorrei visitare e lasciare un pezzo della mia arte».