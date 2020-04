In “trasferta” fuori Comune per buttare la spazzatura nel cestino

Beccato dalle telecamere, adesso non solo dovrà pagare per aver smaltito sacchetti illecitamente, ma dovrà anche spiegare perché si trovava fuori Comune.

Protagonista, un cittadino di Cardano al Campo che si è fatto una gita a Casorate Sempione per abbandonare rifiuti. Il caso è stato segnalato dal sindaco casoratese Dimitri Cassani, che h voluto anche diffondere una (poco definita) immagine dello “sporcaccione”, una sola tra diverse che lo inquadrano.

«Forse qualcuno era distratto, oppure si sa, c’è chi pensa di essere più furbo degli altri per cui, perché stare a fare fatica per la raccolta differenziata, tanto ci sono i cestini pubblici, se poi sono di un altro comune, meglio Eh no caro amico, non è proprio così, e visto che hai trovato “comodo” mettere i rifiuti in macchina e venire a Casorate a gettarli, adesso, non solo dovrai pagare una multa salata, ma giustificare anche cosa ci facevi alle 20.43 in un comune che non è il tuo, senza mascherina e senza guanti, violazione che, potrebbe portare a conseguenze ben più gravi per te».