Un Cuore con le Ali: “Noi noi siamo“

L’ Associazione Un Cuore con le Ali, continua ad essere in campo… in questi giorni raccogliamo continui appelli di aiuto, richieste riguardanti disagiate situazioni personali, famigliari , altre che coinvolgono i nostri Amici a quattro zampe e purtroppo si estendono a persone che una casa non ce l’hanno e che non usufruendo di nessun reddito si ritrovano ad essere ancora più deboli e minacciati. Il nostro intento è quello di integrare senza sostituirci agli aiuti già in campo, intervenendo tempestivamente per far fronte a urgenti necessità .

Chiunque volesse concretamente aiutarci può contribuire anche con piccole donazioni .

Come sempre abbiamo fatto ,documenteremo ogni nostro intervento con trasparenza e vi aggiorneremo.

Un Cuore con le Ali

IT81W0311110810000000000659

Causale #distantimanondivisi