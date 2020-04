Un pub virtuale e card per brindisi “anticipati”. L’idea anticrisi di quattro varesini

In questi giorni di lockdown anche la movida varesina si è dovuta fermare, ma c’è qualcuno che si prepara a brindare presto grazie a pub virtuali e gift card scontate per consumare alla riapertura.

Seppur necessaria per limitare il contagio, la chiusura mette in forte difficoltà proprietari e lavoratori di bar, pub e locali delle nostre città. Quello della ristorazione è uno dei settori più colpiti dalla crisi economica legata al coronavirus e molti esercizi rischiano di non potersi riprendere dalla batosta.

Arriva così da un produttore varesino di gin, Duck Dive Dry Gin, un’idea per limitare i danni economici dei locali che servono i loro prodotti. L’azienda ha creato in questi giorni due servizi particolari e li mette a disposizione dei gestori per far fronte alla difficile situazione.

Il primo è una piattaforma online: www.duckdivepub.com, un vero e proprio pub virtuale nel quale i gestori dei bar possono creare gratuitamente una chat-room video personalizzata. I frequentatori abituali possono così mantenere un punto d’incontro virtuale restando vicini al proprio bar preferito.

Il secondo servizio, più concreto, è quello di fornire supporto per vendere online gift-card personalizzate. Si tratta di buoni acquisto per consumare alla riapertura del bar, usufruendo di uno sconto.

I clienti possono acquistare nello shop online di Duck Dive Dry Gin le gift card del proprio locale preferito e risparmiare consumando alla riapertura. «Questo – spiegano gli ideatori dei due progetti – permette ai locali di incassare liquidità durante la chiusura ed essere così supportati nel coprire i costi fissi».

Duck Dive Dry Gin nasce dalla passione di Giuseppe Langella, Daniele Scaglia, Federico Mella e Marco Biasibetti (nella foto), quattro ragazzi di Varese che hanno voluto unire l’amore per gli sport d’azione come il surf a quello per la qualità del gin distillato.

Taste the wave (Assapora l’onda) è il mantra che scritto sull’irriverente etichetta di questo gin varesino accanto alla simpatica immagine del papero surfista.

«Questo motto – dicono – ci insegna a cercare l’armonia con le forze della natura. Ed è così, lavorando con poche botaniche selezionate, che nasce un prodotto di sicura qualità che ha già trovato ottimi riscontri dal pubblico e dalla critica» .

Ragazzi così pieni di energia di certo non potevano stare fermi ad aspettare gli eventi e hanno avuto l’idea di questi due progetti per provare a cavalcare l’onda per uscire da una crisi che, altrimenti, rischia di mandare a picco locali e luoghi di socialità delle nostre città.