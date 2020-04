Un’auto E-vai in comodato d’uso gratuito per Casciago.

La compagnia del Gruppo FNM che opera nell’ambito della mobilità sostenibile con il car sharing ha dato in comodato d’uso gratuito fino a fine aprile un’autovettura completamente elettrica che verrà utilizzata dal Comune e dalla Protezione Civile per tutti i servizi a domicilio in supporto della popolazione di Casciago.

«Ringrazia per l’opportunità E-vai ed Andrea Gibelli, presidente del Gruppo FNM, per la sensibilità ed il supporto in questo momento di difficoltà – commenta il sindaco Mirko Reto -. Casciago è in prima linea, attenta alla sostenibilità anche per mobilità ed il supporto del territorio».