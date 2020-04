Uncem chiede un’accelerazione per la spesa nelle valli del Nord

Ci sono più di 50 milioni di euro pronti, da spendere, nelle Valli di Lanzo, Bormida, Grana, Maira, Ossola. Occorre accelerare un processo che prosegue da anni e che può portare sviluppo, competitività, servizi, posti di lavoro in quattro aree strategiche, pilota.

Lo prevede l’attuazione piemontese della Strategia nazionale Are interne, che Uncem chiede alla Regione e al Governo (con i Ministri Boccia e Provenzano) di accelerare.

“Gli investimenti già previsti e programmati, per oltre 50 milioni di euro, devono partire – spiegano Lido Riba e Marco Bussone, Presidenti Uncem regionale e nazionale – Il processo di programmazione e appalto è finora troppo lento. Dobbiamo renderlo più snello perché la Strategia avviata dal Ministro Barca con Enrico Borghi è importantissima per il Paese in particolare in questa fase emergenziale. Lo sarà ancor più nella ‘ricostruzione’.

E valgono le parole pronunciate dall’antropologo Piercarlo Grimaldi qualche giorno fa, che ha ricollocato i territori montani in un nuovo modo di vivere e di abitare sul quale dobbiamo puntare rispetto ai non-luoghi urbani.

La Strategia nazionale Aree interne deve uscire dalle pastoie burocratiche, vedere accelerati i lavori nelle quattro aree pilota piemontesi e trasformarsi in un Programma Operativo nazionale, Pon, per Montagna e Aree interne nella nuova programmazione comunitaria 2021-27. Liberiamo i territori dalla burocrazia e facciamo partire gli investimenti. Saranno un modello. Le Unioni montane lavorino in questa direzione, con Uncem e Regione, anche con le adeguate pressioni istituzionali, stanando chi non agevola i percorsi e guidando un processo politico virtuoso, lungimirante”.