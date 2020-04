Vegonno riapre ma sarà zona “a traffico limitato”

Anche Azzate si prepara alla “fase 2”. Con qualche problema in più rispetto ad altri comuni della provincia, avendo molte zone meta di turisti anche “occasionali”. I provvedimenti presi dall’amministrazione comunale riguardano per ora la riapertura del mercato, del cimitero, dei parchi pubblici, della pista ciclabile e della frazione di Vegonno.

Il mercato in Piazza della Pesa sarà riaperto sabato 2 maggio, dal mattino fino alle ore 13.00. Saranno presenti esclusivamente banchi di generi alimentari.

L’area sarà delimitata, l’accesso sarà contingentato e consentito da un unico ingresso in prossimità delle casette del latte e dell’acqua.

I volontari presenti verificheranno che gli acquisti si svolgano in condizione di sicurezza.

Il cimitero sarà riaperto da lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e la domenica dalle 9 alle 12. Il personale all’ingresso controllerà che vengano rispettate le distanze di sicurezza.

Secondo le direttive dell’ultimo DPCM, quello del 26 aprile 2020, dal 4 maggio è prevista la riapertura di parchi, ville e giardini pubblici. Si può tornare quindi al Belvedere, ma le aree attrezzate per il gioco dei bambini resteranno chiuse.

“L’accesso a questi luoghi pubblici è sempre e comunque condizionato al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e del divieto di ogni forma di assembramento; direttiva valida anche per quanto riguarda i luoghi privati”, spiega l’amministrazione comunale.

“Non è consentita l’attività ludica o ricreativa all’aperto, ma è consentito svolgere attività sportiva o motoria, individualmente o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”.

La Piana di Vegonno

È la novità più importante: bisognerà lasciare l’auto nei pressi del parcheggio del cimitero e la Piana sarà raggiungibile solo a piedi. E’ stata emessa un’ordinanza per consentire il transito in macchina, da dopo il cimitero, solo ai residenti, proprietari di terreni, portatori di handicap e altri autorizzati

“Abbiamo ritenuto di procedere alla riapertura della Piana di Vegonno per chi volesse svolgere attività motoria o sportiva, apportando alcune modifiche alla viabilità. In via XXV aprile sarà consentito il transito in macchina solo a residenti a partire dall’intersezione con la strada che porta al cimitero”, spiega il sindaco Gianmario Bernasconi.

“L’intento è quello di contenere e controllare l’afflusso alla Piana che sarà monitorato da Polizia Locale, Carabinieri in congedo e volontari del Comune.

Ricordiamo che in caso diventi difficile assicurare il rispetto di queste misure cautelari, potremo disporre la chiusura dell’area, quindi ci appelliamo al senso civico di ognuno per riuscire a godere di una sana attività fisica all’aperto nel pieno rispetto di chi ci circonda”.

La ciclabile

È l’aspetto più complesso. “È davvero molto difficile pensare di controllare un’area così estesa – spiega ancora Bernasconi – Abbiamo volontari che verificheranno siano rispettate le distanze sociali, ma ho paura che non sia sufficiente. Con il weekend e il bel tempo la situazione potrebbe sfuggire di mano; il problema non è solo nostro ovviamente, ma di tutti i comuni attraversati dalla pista ciclabile. Non resta che contare sul buon senso della gente. E speriamo in bene”