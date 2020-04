Virtual open day e “question time”: Its Incom si presenta

Cambia il mezzo di comunicazione ma non l’obiettivo: mostrare

ai giovani come trasformare la loro passione per il digitale in una

professione.

Giovedì 16 Aprile verrà trasmesso il primo Open Day Virtuale della Fondazione ITS INCOM.

Un’iniziativa con la quale si vuole offrire una aiuto ai giovani nel fare scelte consapevoli per il proprio futuro di studio e lavoro. Una scelta che in questo momento appare ancora più difficile a causa delle difficoltà che stiamo vivendo e del venir meno di tutte le iniziative di orientamento che solitamente vengono

realizzate proprio per indirizzare i ragazzi secondo i loro obiettivi e le loro aspirazioni.

Il Virtual Open day inizierà alle ore 14.30 con una Presentazione della Fondazione ITS INCOM e dell’offerta formativa ITS e IFTS 2020-2021, per proseguire poi con un

Question Time che dalle 15.15 darà modo di sottoporre domande e dubbi ai docenti, che spesso sono anche professionisti, dirigenti e organizzatori dei percorsi didattici.

Questo non è l’unico evento in programma per supportare i diplomati nella scelta del loro percorso dato che a breve saranno disponibili sul canale Youtube ITS Incom brevi contributi video di orientamento alla scelta dei corsi 2020-2021 e alcuni video focus sulle principali materie che si affronteranno durante il percorso di studio.

Sono inoltre in programma appuntamenti settimanali durante i quali lo staff della Fondazione e alcuni docenti dei corsi risponderanno alle domande degli interessati, una sessione di Q&A che ha come obiettivo quello di ridurre le distanze e conoscere i futuri studenti anche senza poterli incontrare.

L’emergenza Covid-19 non ferma dunque la Fondazione che dal 2014 organizza corsi post diploma in Tecnologie dell’INformazione e della COmunicazione con risultati eccellenti: più del 95% dei diplomati trova lavoro a meno di un anno dal

diploma.

«È un piacere per noi – spiega la direttrice Maria Rosaria Ramponi – mettere a disposizione di chi deve compiere una scelta per il proprio futuro, gli strumenti di didattica online che utilizziamo da sempre con i nostri studenti, per accorciare le

distanze e non perdere quella sensazione del conoscersi e incontrarsi che proviamo durante tutti gli Open day presso la nostra Fondazione».

Per partecipare sarà sufficiente andare sul sito https://itsincom.it/open-day-2020/

e iscriversi per ricevere il link di partecipazione.