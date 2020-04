Weekend tra sole e nuvole

Anche in questo weekend il tempo sarà soleggiato anche se è in arrivo la prima pioggia di aprile a partire dalla prossima settimana. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino è in arrivo l’alta pressione dal Nord Africa che aggiunge il mare del Nord con sole e temperature oltre le medie stagionali anche sulla regione alpina. Alcune velature potrebbero trasformarsi in precipitazioni a partire da lunedì.

Venerdì il tempo sarà soleggiato con velature di nubi alte e sottili. In serata passaggi nuvolosi più estesi su Piemonte, Varesotto, Ticino e Lario ma asciutto Le temperature massime saranno in leggero rialzo. Molto mite anche in montagna.

Sabato sarà in parte soleggiato con estese velature e clima asciutto. Lungo le Alpi più nuvoloso nel pomeriggio con qualche rovescio sul confine, neve oltre 2700 m. Clima mite primaverile

Domenica abbastanza soleggiato e mite con velature e foschia. Nel pomeriggio annuvolamenti lungo i rilievi dove non si esclude un rovescio isolato. In serata nuvoloso anche sulla pianura ma asciutto. Probabili piogge nella seconda parte della notte.